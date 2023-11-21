المهندس مدحت يوسف لـ"الدستور": ننتظر مزيد من الاكتشافات البترولية في المتوسط

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هئية البترول الأسبق، إن إعلان شركة “شل مصر” عن اكتشاف حقل غاز جديد في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط، خبر سار لمصر حيث أن التوصل لطبقة حاملة للغاز الطبيعي عند حفر أول بئر استكشافي يعني تجدد الامل في اكتشاف جديد يمكن استثماره حال تقييمه من ناحية جدوي الاستثمار بوجود اكتشاف تجاري كبير للربط بالتسهيلات الأرضية والشبكة القومية للغاز الطبيعي.

نائب رئيس هيئة البترول: مصر تنتظر اكتشافات جديده من الغاز

وتابع « يوسف» في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تنتظر اكتشافات جديدة تحقق عودة الإنتاج الوفير من الغاز الطبيعي وهو الامل المنتظر من خلال الاتفاقيات الدولية المبرمة مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة.

وأعلنت شركة “شل مصر” عن اكتشاف حقل غاز جديد في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط، حيث أكملت شركة شل بشكل آمن وناجح حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاث آبار- بئرغرب مينا (Mina West).

وتم حفر البئر التي تقع عند مستوى 250 مترا تحت سطح البحر، وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع.

الجدير بالذكر أن شركة شل تعاقدت مع شركة ستينا للحفر على سفينة الحفر البحرية (MODU)- منصة ستينا فورث Stena Forth- لتنفيذ عمليات الحفر.