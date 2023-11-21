إحالة موظف للمحاكمة لاستدراجه جواهرجيًا وسرقة طقم ألماس منه

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة موظف لمحكمة الجنح؛ لاتهامه باستدراج مالك محل مجوهرات وسرقة طقم ألماس منه عن طريق المغافلة، في منطقة التجمع الخامس.

وذكر قرار الإحالة أن الضحية أقر بقيام المتهم بحجز طقم ألماس منه، وطلب منه توصيله بالتجمع الخامس، ليتمكن من إعطائه ثمن الطقم، وفور وصوله قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الموجود بها الطقم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "موظف- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس" عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها، إلا أنه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به وبها بعض المشغولات الذهبية.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من مالك محل لبيع المصوغات الذهبية، يتهم فيه أحد الأشخاص باستدراجه وسرقة حقيبة بها طقم ألماس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وأقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.