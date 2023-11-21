بوتين: نشكر جهود الرئيس السيسى لإرسال مساعدات للفلسطينيين فى غزة وإخراج مواطنينا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وإخراج المواطنين الروس من داخل القطاع.

وأكد الرئيس الروسي خلال كلمته في قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس، اليوم الثلاثاء، ضرورة التوصل إلى حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والعمل على التوصل إلى التهدئة والسلام الدائم في غزة، مؤكدًا أنه لا يجب إقحام دول أخرى في الأزمة الراهنة بـ القطاع.

وتترأس جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس التي تضم كذلك البرازيل وروسيا والهند والصين، لبحث الوضع في غزة والشرق الأوسط، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.