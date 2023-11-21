محمد البدري: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين..ونقف خلف القيادة السياسية لحماية أمننا القومي

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، رفض الدولة المصرية قيادة وشعبا لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، من خلال التهجير القسري للفلسطينيين داخل أراضي سيناء، موضحا أن التهجير لسيناء أو لأي دولة أخرى خطوة ستقضي على القضية الفلسطينية.

موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية

وأضاف" البدري" فى تصريحات له، أن موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية منذ فجر تاريخها حتى أحداث ٧ أكتوبر الماضي، حيث خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعلن للعالم بكل قوة ووضح موقف الدولة المصرية، منوها أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية فى كل برارتها لحماية الأمن القومي.

تعكس موقف مصر التاريخي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، تعكس موقف مصر التاريخي الراسخ من القضية الفلسطينية، والتي لن يكون طرفا فى تصفيتها أبدا، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا فى دعم أشقائنا الفلسطينيين منذ عقود طويلة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بالكف عن صم أذانه والتصدي لانتهاكات قولت الاحتلال وجرائمها تجاه المدنيين العزل، بالإضافة إلي حل القضية سلميا وفق المرجعيات الدولية وحل الدولتين واقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.