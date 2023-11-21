الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عماد مدين: أعمل على فيلم يجسد معاناة غزة.. ومذكرات ديان ومائير سردا لمرحلة مهمة من تاريخ المنطقة

عماد مدين
عماد مدين

كتب الروائي عماد مدين روايته "تل أبيب.. الإسكندرية 1954" والصادرة عن دار العين للنشر، ليشرح من خلالها أبعاد المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، وكيف يضع الصهاينة أنفسهم في منطقة المجني عليه لاستجلاب المعونات من الدول الغربية لاستكمال هذا المشروع.

وحول الرواية ورؤية عماد مدين للمشروع الصهيوني وكيف جسده في روايته التقته "الدستور" وكان هذا الحوار..

  • وثقت كيف قامت دولة بني إسرائيل.. على مدى 70 عاما لم تتغير الرؤية وكأن تفكير الصهاينة لم يتغير عبر سبعين عاما.. كيف ترى هذا؟

الدولة الصهيونية هى دولة منظمة في اعتدائها وفجرها، ما يفعله الآن بنيامين نتنياهو رئيس وزرائهم هو ما أوصى به بن جوريون منذ سبعين عامًا، لديهم أهداف يسعون إليها ويرون أنها لن تتحقق إلا بمبدأ القوة، ومن يسعى إلى علاقات سوية قائمة على السلام بعيدًا عن القوة فهو واهم.

  • اعتمدت على العديد من المصادر مثل هيكل ومذكرات موشى ديان وجولدا مائير.. كيف ترى مذكرات ديان ومائير خاصة وأنهم ربما يجملون أنفسهم عبر الكتابة؟

مذكرات ديان ومائير كانت سردًا لمرحلة هامة في تاريخ المنطقة ولكن ما جمع بين مذكرات ديان ومائير أنهما كانا دائمًا ما يبررون مواقفهم ويبررون لدولتهم وفي بعض الأحيان يلقون اللوم على أجيال رحلت وعلينا كعرب في أغلب الأحيان، كلاهما من خلال مذكراته يحملاننا مسئولية هجومهم في سبعة وستين، ويصفوننا بالوحشية في استردادنا لأراضينا في أكتوبر.

  • قلت إن العمل على الرواية استغرق 8 سنوات.. ما هي المصادر الأخرى التي اعتمدت عليها بخلاف الكتب؟

بخلاف الكتب والمقالات والأعمال الوثائقية، كانت شوارع الإسكندرية وأهلها مرجعًا هامًا لتلك الفترة وأحداثها، التقيت بالكثيرين ممن عاصروا الفترة التي تتناولها الرواية خلال طفولتهم فكانوا مرجعًا مؤثرًا وهاما للأحداث، خاصة وأن قصصهم كانت نابعة من القلب تحكي التاريخ ممزوجة بذكرياتهم الخاصة.

  • كتبت في المشاكل الاجتماعية والرواية الواقعية.. ما الذي استهوى عماد مدين للتأصيل التاريخي؟

التاريخ مليء بالقصص والحكايات التي تثير شغف أي كتب، وبشكل خاص تل أبيب ... الإسكندرية هي رواية تتناول فترة هامة في تاريخ مصر وفي الوقت نفسه لم يتناولها أي عمل روائي من قبل وكان لدي الرغبة في ان أطلع الأجيال الجديدة على تاريخنا المنسي.

  • كان روبير داسا مهزوما طوال الوقت.. مهزوما في وطنه ومن قادته ولم يكن يحق له الصراخ.. حتى حينما منح رتبة عسكرية في إسرائيل كان لضمان سكوته.. هل قصد عماد مدين أن اليهود مجبرين طوال الخط على اتباع قادتهم حتى لو تغيرت رؤيتهم؟

الحركة الصهيونية لا تعطي المساحة للاختيار، تستقطب اليهود من حول العالم إما بالتهديد كما تفعل مع يهود الشرق حيث قاموا بتفجيرات في معبد "مسعود شمتوف" اليهودي بالعراق في يناير 1951 ليقنعوا يهود العراق أن العراقيين يرغبون في إبادتهم فيرحلون عنها إلى إسرائيل ثم قاموا بعد ذلك بنفس الشيء مع يهود مصر، الحركة الصهيونية هي حركة ليس لها دين، هي حركة يقودها مجموعة من أصحاب المصالح ليس لديهم ما يمنعهم من قتل الأبرياء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود، إذا كان قتلهم سيجلب الاموال من الغرب

  • لليهود ألاعيب ومنها اظهار أنهم الضحية طوال الوقت أمام المجتمع الغربي لكي ينالوا الدعم كما ذكر بن جوريون.. هل هي حقا مقولة ان التاريخ يعيد نفسه كما يحدث الان في حروبهم مع الفلسطينيين؟

الصهاينة لديهم خطة مرسومة تجاوز عمرها الآن المائة عام، ما قاله بن جوريون يفعله الآن  نتنياهو، لا يتوقفون أو يتراجعون عن خططهم إلا إذا قويت مقاومتنا وكسرت تحركاتهم، لكن للأسف كما قال الأديب نجيب محفوظ في رواية أولاد حارتنا "آفة حارتنا النسيان"، وأنا أقول "آفة العرب النسيان"، تقوى المقاومة وللأسف نتركهم في دفاعهم وحدهم نكتفي بالدعم المادي للمحاصرين وبالدعاء لأفراد المقاومة وبمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني المجرم، وليتنا نستمر ولكن سرعان ما نهدأ وننسى ونترك المحاصرين يواجهون مصائرهم وحدهم ونعود من جديد لدعم المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني المجرم.

  • في النهاية ما هو المشروع الذي يعكف عليه عماد مدين الآن؟

أقوم حاليًا بكتابة فيلم قصير أجسد من خلاله معاناة أهل غزة

الروائي عماد مدين تل أبيب الإسكندرية دار العين للنشر المشروع الصهيوني أرض فلسطين

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