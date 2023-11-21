الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول..الاتصالات يتقدم على بترول أسيوط بهدفين طنطا يهزم شباك دكرنس بهدف

ياسر زحلق يسجل الهدف
ياسر زحلق يسجل الهدف الأول للاتصالات

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتصالات وبترول أسيوط المقامة باستاد السلام في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين  بتقدم الاتصالات  بهدفين نظيفين سجلهما ياسر زحرق وصلاح لالا في مرماه في الدقيقتين الثالثة و24.

كان الاتصالات الفريق الأفضل معظم فترات الشوط الأول وعرف لاعبوه كيف يستغلون الأـخطاء الساذجة لمدافعي بترول أسيوط وبدأ  الشوط الأول بهجوم من الاتصالات وفي الدقيقة الثانية مرر محمد بهاء الكرة إلى محمد عزت داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وتعرض لعرقلة من أحمد زكي ليحتسب الحكم محمد ناصر عباس ركلة جزاء سجل منها ياسر زحلق الهدف الأول للاتصالات.

بعد الهدف سدد أبوبكر فوزي لاعب بترول أسيوط كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم وتلقى علي بهيج مهاجم الاتصالات كرة عرضية سددها برأسه خارج المرمى.

في الدقيقة 24 انطلق محمد بهاء في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية حاول صلاح لالا مدافع بترول أسيوط ابعادها لكنه أسكنها شباك مرماه مسجلا الهدف الثاني للاتصالات.

بعد الهدف أجرى أحمد عبد المقصود المدير الفني لبترول أسيوط التغيير الأول بنزول عرفة شعبان بدلا من أحمد زكي وهدأ أيقاع اللعب تماما ورغم تحسن أداء بترول أسيوط بعد تغيير طريقة اللعب إلى 4-4 -2 لكنه لم يشكل خطورة على مرمى محمود شكري حارس الاتصالات واحتسب الحكم محمد ناصر عباس دقيقتين وقت بدل ضائع 

طنطا يتقدم على دكرنس بهدف 

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل انتهى الشوط الأول من مباراة دكرنس وطنطا بتقدم فريق طنطا بهدف سجله  محمد عاطف في الدقيقة 26.

وفي ملعب السلمانية انتهى الشوط الأول من مباراة النجوم ووادي دجلة بالتعادل بدون أهداف.

وفي شبين الكوم انتهى الشوط الأول من مباراة الجمهورية شبين وراية بتقدم فريق راية بهدف سجله أسامة إمبابي في الدقيقة 37.

دوري المحترفين الاتصالات بترول أسيوط طنطا دكرنس

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