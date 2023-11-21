الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مساعد أمين الشباب بحماة الوطن: موقف مصر واضح برفض تصفية القضية الفلسطينية

الدكتورة نورهان العباسي
الدكتورة نورهان العباسي

أكدت الدكتورة  نورهان العباسي، مساعد امين شباب المركزية بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفها الشعب المصرى العظيم تقف موقفا واضحا وصريحا داعما للقضية الفلسطينية، وتبذل قصارى جهودها من أجل الحفاظ على القضية ورفض تصفيتها رفضا قاطعا.

وقالت الدكتورة  نورهان العباسي في بيان لها اليوم، أن مصر منذ اللحظات الأولى لشن المجازر الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة وهي تقدم يد العون والمساعدة وتوفر المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم دون تهاون أو تخاذل، وتتحدث في المحافل الدولية والإقليمية عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل كامل، ورفض العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي المحتلة والجرائم الشنيعة التي تستهدف الأطفال والرضع والنساء والمدنيين العزل.

حماية الحدود المصرية

وأضافت مساعد امين شباب المركزية بحزب حماة الوطن أن القيادة السياسية في مصر لن تتوان لحظة في حماية الحدود المصرية، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بشكل عام أو على حساب الأمن القومي المصري بصفة خاصة، لافتا إلى أن الموقف المصري جاء واضحا على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ومجلسي النواب والشيوخ برفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم واستخدام السلاح والقنابل المحرمة دوليا ضدهم في ظل صمت المجتمع الدولي المتخاذل.

وطالبت العباسي بسرعة التدخل الفوري والعاجل لوقف المجازر الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من ٤٥ يوما تقريبا ارتكب فيها الكيان الصهيوني المجازر والإبادة الجماعية في حق أهالي قطاع غزة العزل، داعيا إلى ضرورة فرض حل الدولتين وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته علي حدود عام ١٩٦٧ ومحاكمة الطرف الإسرائيلي أمام الجهات الدولية المختصة بتهمة جرائم الحرب والتطهير العرقي.

حزب حماة الوطن الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري العظيم للقضية الفلسطينية

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