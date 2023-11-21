شروط رمضان صبحى للانتقال للزمالك خلال الانتقالات الشتوية

رحب رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز بالعرض الذي تلقاه اللاعب في الساعات القليلة من احد الوكلاء للانتقال للزمالك خلال شهر يناير المقبل.

وأكد رمضان صبحي للمسؤل الزملكاوي ترحيبه بالعرض ولكن بشرط موافقة إدارة بيراميدز، وكذلك الحصول على نسبة ٥٠ ٪من قيمة التعاقد الذي سيتم الإتفاق عليه.

كما اشترط لاعب ىبيراميدز ان يكون الاعلي في القيمة المالية عن كل نجوم فريق الزمالك.

على جانب اخر، كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن المباريات لعدة أيام بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.

تمزق في العضلة الأمامية

وكشف المنيري عن أن مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية أصيب به في تدريب المنتخب الأخير قبل لقاء سيراليون سيبعده لعدة أيام وبالتالي الغياب مبدئيا عن مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها الجمعة المقبل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الطبيب أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية في دوري الأبطال والدوري الممتاز.

كان فريق بيراميدز قد خاض مباراة ودية مع إنبي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

تقدم انبي بهدف في الشوط الأول عن طريق مروان داوود من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك بيراميدز التعادل في الشوط الثاني عن طريق سيف جعفر بعد متابعة من تصويبة رائعة لأوجو صامويل ارتطمت بالقائم.

ويستعد بيراميدز لبدء مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ومواجهة مازيمبي الكونغولي يوم ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.