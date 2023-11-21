حملات للمرور على مخرات السيول استعدادا للشتاء ومحاكاة لمواجهة الأعطال بـ"مياه أسيوط"

رفعت محافظة أسيوط حالة الاستعداد، ونفذت حملات مكثفة للمرور على جميع مخرات السيول للوقوف على الحالة الفنية لها وتطهيرها باستمرار وإزالة التعديات عليها والتأكد من جاهزيتها تماما لاستقبال أية أمطار أو سيول.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لمتابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار، وتكثيف المرور على المخرات والمجاري المائية بالمحافظة وفي إطار الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

إجراءات استباقية تحسبًا لحدوث أي طارئ واستعدادًا لفصل الشتاء

وتتخذ المحافظة عدة إجراءات استباقية تحسبًا لحدوث أي طارئ واستعدادًا لفصل الشتاء أو حدوث أية تقلبات جوية ومراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها خلف السدود وإزالة أي شكل من أشكال التعديات، ورفع العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من سلامة الجسور والطرق علي المجاري المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة تحسبًا لأي طارئ.

المحافظة تطلق العديد من الحملات الدورية لمرجعة كافة مخرات لسيول

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المحافظة تطلق العديد من الحملات الدورية لمرجعة كافة مخرات لسيول علي مستوي المحافظة والتأكد من سلامتها وعدم وجود عوائق بها وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية المختصة بالإضافة إلي أعمال تطهير مجرى المخرات ورفع نواتج التطهير وتأهيل بعض الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة في بعض جوانب المخرات.

وأوضح محافظ أسيوط، تشكيل لجنة من إدارة الأزمات بالمحافظة ومسئولي إدارة الأمن والوحدات المحلية بالمرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها والوقوف على مدى صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أمطار خلال الفترة القادمة.

يوجد بالمحافظة 40 سد إعاقة و9 جسور حماية و1 بحيرة تخزين

وأضاف اللواء عصام سعد إنه يوجد بالمحافظة 40 سد إعاقة و9 جسور حماية و1 بحيرة تخزين و2 مخرات سيول صناعية بقرية درنكة وتم مراجعتها وجاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء والأمطار.

وأكد اللواء عصام سعد على تشديد المتابعة من مسئولي الكهرباء ورؤساء المراكز والأحياء بمراجعة أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال ووضع خطة زمنية لإحلال وتجديد الأعمدة المتهالكة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومراجعة كافة الكابلات الكهربائية المارة على المجاري المائية ومخرات السيول وكذا الكابلات المغذية لمحطات رفع مياه الري.

تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفحص ومراجعة معسكرات الايواء ومهمات الاغاثة

وأشار إلي أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفحص ومراجعة معسكرات الايواء ومهمات الاغاثة، والتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق أقصى تعاون في وقت الأزمات، وتوجيه مسئولي الصحة والاسعاف بمراجعة كميات وأنواع الأمصال والأدوية بالمسشتفيات والوحدات الصحية ومدى كفايتها في حالة الأزمات والطوارىء، كما طالب القيادات المحلية بمراجعة وحصر المعدات بكافة الحملات الميكانيكية وتكثيف العمل الميداني واتخاذ الإجراءات المسبقة في إدارة الأزمات واجراء تجارب شفط المياه أسفل الانفاق.

وكذلك العمل على وضع الخطط البديلة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة وسرعة التعامل معها، ومراجعة التدابير والاستعدادات التي جرى اتخاذها استعدادًا لفصل الشتاء وتحسبًا لحدوث أى سيول أو أمطار والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف وكيفية التعامل مع الأزمة في حالة حدوثها ـ لا قدر الله ـ والإمكانات المتاحة لكل جهة للتعامل معها في أسرع وقت وتم عرض إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة والذى يضم أكثر من 500 معدة من أوناش ولوادر وحفارات ووحدات تدخل سريع ووحدات إطفاء وحماية مدنية وسيارات إسعاف للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات بالإضافة إلى إنشاء معسكر إيواء عاجل يضم أكثر من 128 خيمة ومستشفى عزل ميداني ونقاط طبية ومخبز متنقل وكافة وسائل المعيشة مما عكس مستوى التدريب والتأهيل لديهم واستعداداهم لمواجهة أية كوارث محتملة أو أزمات.

تدريب ميداني على سيناريو محاكاة مواجهة أعطال طارئة بالغرف المغلقة بشركة مياه الشرب

فقي سياق متصل، وقد نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تدريبا ميدانيا على سيناريو محاكاة مواجهة أعطال طارئة بالغرف المغلقة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة الأعطال والمخاطر المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهما.

وتم التدريب بدءًا من تلقي إشارة حدوث عطل بأحد غرف المحابس التابعة للشركة ثم مرحلة الإصلاح والتعامل مع الإصابات وحتى إتمام مرحلة الإصلاح، وتنفيذ سيناريو الإصلاح واستخدام أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن الغازات وتوفير بيئة عمل آمنة وإنقاذ أحد المصابين بأحد غرف المحابس بالتنسيق مع فريق الإسعاف ونقله إلى المستشفى الميداني لعمل الإسعافات اللازمة ثم نقله إلى المستشفي الجامعي، وخطة عمل معمل الشركة المتنقل ومراحل العمل بالمعمل وخطة التشغيل واهميته الميدانية في تحليل عينات المياه.

تطهير مخرات السيول (13)

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تطهير مخرات السيول (3)

تطهير مخرات السيول (7)

تطهير مخرات السيول (8)

تطهير مخرات السيول (1)

سيناريو تدريب ميداني محاكاة بشركة المياه (12)

سيناريو تدريب ميداني محاكاة بشركة المياه (10)

سيناريو تدريب ميداني محاكاة بشركة المياه (3)