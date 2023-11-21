الجلاب.. الحلوى الأشهر في محافظات الجنوب وباب رزق الشباب (صور)

"كيمو كونو الصعايدة"..

يعتبر الجلاب هو حلوى الصعيد الشهيرة، التي تباع بأسعار بسيطة، ويتم تصنيعها داخل مصانع صغيرة في أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، خاصًة مدينة نجع حمادي شمالي المحافظة والتي تشتهر بصناعة العسل الأسود.

صناعة الجلاب

حلوى الصعيد الشهيرة، يتم صناعتها بأدواب بدائية داخل مصانع صغيرة في قرى محافظة قنا، وذلك بالتزامن مع بدء موسم العسل سنويًا، وتعتمد الصناعة على عصير القصب والعسل، إلى جانب كونها مصدر دخل للمئات من الأسر في أنحاء المحافظة.

"جلاب نجع حمادي" هكذا تشتهر الحلوى مثلما يشتهر العسل الأسود بـ عسل نجع حمادي، حيث تنتشر المصانع التي تنتج الحلوى في مدن نجع حمادي ودشنا وقوص، ويتم تصديرها للمحافظات المختلفة.

صناعة الجلاب

آيس كريم الصعايدة، هذا ما يطلق على الحلوى الشهيرة، وعملية تصديرها للمحافظات والمدن المختلفة، أدى إلى تطوير الصناعة، حيث بدأت العديد من المصانع في إنتاج الحلوى بـ الفورمسيلا، وذلك لمواكبة التقدم في بيع الجلاب بمناطق ومدن عديدة.

من جانبه يقول أحمد الراعي، أحد العاملين في مصنع الجلاب بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إن الجلاب يبدأ موسمه بالتزامن مع بدء موسم العسل الأسود، حيث يستخدم عصير القصب والعسل الأسود في صناعة الجلاب، قائلًا: "دي كيمو كونو الصعايدة لأنه شبه الآيس كريم".

صناعة الجلاب

وتابع الراعي في سياق حديثه لـ"الدستور"، أن الجلاب يتم تصديره عن طريق العمالة الصعيدية خاصًة العمالة القناوية المقيمة في محافظات بحرى، لافتًا أن الجلاب أسعاره تبدأ من جنيهان وصولًا لـ5 جنيهات، حيث تعتبر هي الحلوى الأرخص سعرًا بمصر.

فيما أكد محمود على، أحد العاملين في أحد مصانع الجلاب بمحافظة قنا، ان العاملين في مصانع الجلاب بأنحاء مدن ومراكز محافظة قنا يتخطي عددهم الآلاف من الشباب، حيث تعتبر الحلوى باب رزق لهم ولذويهم، موضحًا أن الجلاب يتم تصديره للدول العربية والخليجية، مثله مثل العسل الأسود، وذلك بسبب العمالة القناوية في تلك الدول العربية.

صناعة الجلاب

وذكر على خلال تصريحاته، أن المصانع البدائية التي تستخدم أدوات بسيطة، تنتج الألاف من قطع الحلوى يوميًا، مؤكدًا على أرتباط الحلوى الشهيرة بموسم العسل الأسود، قائلًا: "مافيش زي الجلاب في الدنيا كلها واتعودنا عليه وهو بقي من تراث الصعيد القديم".