الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روسيا: نرفض سياسة العقاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل القوانين الدولية

لافروف
لافروف

أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن قمة الرياض تعتبر جزءا من الجهود الدولية لوقف سفك الدماء في غزة وتسوية طويلة الأمد في القطاع.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال كلمته أمام وزارء خارجية عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بشأن غزة، في موسكو، إنه يجب حل المسائل العالقة وأبرزها وقف النار وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا رفض بلاده سياسة العقاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل القوانين الدولي.

وتعد موسكو المحطة الثانية للجولة التي تقودها لجنة الوزراء المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية الأخيرة بالرياض بشأن الحرب في غزة، وكانت المحطة الأولى في الصين.

وأكدت موسكو، التي تَعتبر أن إنشاء دولة فلسطينية أمر لا مفرّ منه من منظور تاريخي، مرارا على لسانِ وزير خارجيتِها
أن إيقاف الصراعِ في غزة غير ممكن إلا من خلال الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإقامة دولة فلسطينية، كما هو منصوص في قرارات مجلس الأمن الدولي.
 

لافروف العقاب الجماعي القوانين الدولية حقوق الانسان وزير الخارجية الروسي غزة قمة الرياض

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