تقرير أسبوعي عن حالة حجازي والونش.. فيتوريا يبحث عن حل لأزمة دفاع المنتخب

طالب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، الجهاز الطبى للفراعنة بضرورة تقديم تقرير أسبوعى عن حالة الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش مدافعى الفراعنة خلال الفترة المقبلة، على أمل اكتمال شفاء الثنائى قبل بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفواربوقت كافى، للاستعانة بهم فى البطولة.

وشهدت مباراة جيبوتى بعض الأخطاء البسيطة التى دفعت مدرب الفراعنة لاجراء بعض التعديلات فى تشكيلة المنتخب خلال مباراة سيراليون، بالاعتماد على محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن على حساب عمر كمال ومحمد حمدى فى الجانب الأيسر على حساب أحمد فتوح وعلى جبر فى قلب الدفاع على حساب أحمد سامى، إلا أن الاخطاء زادت عن المباراة الأولى.

وهو الأمر الذى أزعج فيتوريا كثيرا بسبب الأخطاء الدفاعية التى يعانى منها الفراعنة خلال الفترة الأخيرة فى ظل غياب حجازى والونش بسبب الإصابة.

ويعول فيتوريا كثيرا على امكانية تعافى أحمد حجازى ومحمود الونش ومشاركتهم مع انديتهم قبل انطلاق المعسكر المقبل، على أمل انضمامهم لقائمة الفراعنة لحل الأزمة الدفاعية.

واطمأن الجهاز الفنى على الشق الهجومى للفراعنة، برغم تواضع مستوى المنافسين خلال المباراتين، وكذلك لاعبى خط الوسط، إلا أن فيتوريا بدا عليه علامات القلق بشأن الخط الدفاعى، فى ظل تراجع مستوى الجميع، مما دفعه لاجراء تغيير فى 3 مراكز من أصل 4 مراكز فى الخط الخلفى فى التشكيلة الاساسية على امل تقليل هذه الأخطاء.

وأغلق الجهاز الفنى للفراعنة ملف التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم 2026 التى تقام فى أمريكا وكندا والمكسيك، بعد تحقيق العلامة الكاملة وحصد 6 نقاط فى الجولتين الأولى والثانية، بالفوز على جيبوتى بسداسية نظيفة فى القاهرة، ثم الفوز على سيراليون بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت فى ليبيريا.