متحف تل بسطا بالزقازيق يُنظم احتفالًا بأعياد الطفولة

نظم قسمى ذوى الهمم والمعارض المؤقتة بمتحف تل بسطا، فعالية على مدار يومين للاحتفال بعيد الطفولة يومى (19،20 ) من الشهر الجارى بالإشتراك مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة غرب التعليمية بالشرقية.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للطفل المصري من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج المتخصصة التي تساهم في الإطمئنان على صحة وسلامة أبنائنا الأطفال، مشيرًا إلى أن ذلك يتوازى مع خطة التنمية التي تقوم بها المحافظة لبناء وترميم المدراس ومراكز الشباب والمكتبات لإعداد مستقبل جيد لإطفالنا، فهم أمل الوطن وعز الأمة بسواعدهم الصغيرة يرسمون مستقبل أوطاننا موضحًا الى ان يوم الطفل المصرى يهدف إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطوّر جميع ما لديه من قدرات ومهارات مما يعود بالنفع على المجتمع المصرى ككل.

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق ان اليوم الأول من الفعالية تضمن عروض فنية ورياضية للأطفال من ذوى الهمم قدمتها مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بالتعاون مع قسم ذوى الهمم بالمتحف، بينما تضمن اليوم الثانى من الفعالية إفتتاح معرض مؤقت يستمر لنهاية شهر نوفمبر الجارى لعرض عدد (12) قطعة اثرية عن لعبة " السنت " هى اللعبة المفضلة للملوك والملكات عند الفراعنة وهى " تعنى العبور " وهى تشبه لعبة الشطرنج والسلم والثعبان حيث تحتاج لنشاط عقلى، وقام الأثريين في المتحف بشرح اللعبة للأطفال بالإضافة لقيام الأطفال من مدارس على مبارك الإبتدائية وروضة الشهيد احمد الشبراوى ومدرسة فرسيس الإعدادية بتقديم عروض " الكورال - شعر – فقرات فنية ".

وذلك بحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور شحته حسنى عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق وأعضاء هيئة التدريس من إدارة غرب التعليمية.