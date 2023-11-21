مساء الجمعة... قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "عمرو بن العاص٢، صلاح أبو حسين ٣، المنشية" وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق٢٥/ ١١/ ٢٠٢٣.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر ٤٠٠ مم بشارع منشأة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

التجربة المصرية فى قطاع مياه الشرب والصرف

يشار إلى أن المهندس ممدوح رسلان، التجربة المصرية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤية وأهداف الشركة القابضة للمياه، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تجاوزت نسبة تغطية خدمة مياه الشرب 99% على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفًا أن قطاع الصرف الصحى شهد تطورًا ملحوظًا وزيادة معدلات نسبة تغطية الصرف الصحى بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية تزامنًا مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقال رئيس الشركة القابضة، إن مشروعات التعاون الدولي تعتبر أحد الأدوار والمساهمات الرئيسية التي تديرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ مشروعات برنامج الصرف الصحى القومي لقرى مصر، والذي توليه القيادة السياسية أهمية خاصة لتحسين تغطية خدمة الصرف الصحى بقري مصر لتتناسب مع معدلات التغطية بالمدن، وتحسين المستوى المعيشي والصحي لسكان المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتفق مع مفهوم التنمية الدولية لتحسين الظروف المعيشية وتحقيق رخاء مجتمعي وتنمية اقتصادية وصحية وتعليمية.

وأوضح أن الشركة القابضة للمياه، قد اتخذت إجراءات لتقليل نسبة المياه غير المحاسب عليها، من خلال خطة لتقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة DMA / DMZ لمراقبة والتحكم فى شبكات مياه الشرب، وتركيب أجهزة قياس ثابتة، ومنظومة إدارة الضغوط بشبكات مياه الشرب لتحسين توزيع الضغوط بالشبكات والحد من الكسور، قائلًا: "كل نقطة مياه نحافظ عليها هى مياه مدخرة للأجيال