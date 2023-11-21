الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس سلمت ردها حول الهدنة للإخوة الوسطاء في قطر ومصر، مضيفًا: نحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة.

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من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: ما زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين، والذين يبذلون جهودًا مقدرة للوصول إلى الاتفاق.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الوساطة القطرية في مرحلة نهائية وفي أقرب نقطة للتوصل إلى هدنة.

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وسبق، وكشف مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية أن مصر تكثف من جهودها مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

الوساطة المصرية لتفعيل هدنة إنسانية بقطاع غزة


وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن المصدر المصري رفيع المستوى أوضح أن الوساطة المصرية تسعى لهدنة إنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة توترًا متصاعدًا، وسط تزايد الحاجة إلى حلول دبلوماسية فعّالة لتجنب تصعيد النزاع.

وسبق، وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن حرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على القطاع لليوم الخامس والأربعين خلفت حتى الآن أكثر من 13،300 شهيد، بينهم أكثر من 5،600 طفل، و3،550 امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، وكذلك 60 صحفيًا.

وأضاف المكتب، في مؤتمر صحفي، أن حرب الاحتلال تتواصل على المستشفيات وعلى المنازل الآمنة، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والصابر، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 1340 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 6500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال أحدًا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4400 طفل وامرأة.

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