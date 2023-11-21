الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب شمال سيناء: سيناء خط أحمر ولن نفرط فى حبة رمل منها أو أى شبر من أرض مصر

النائب إبراهيم أبو
النائب إبراهيم أبو شعيرة

أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن سيناء خط أحمر، قائلا: الجميع يعلم المخطط الإسرائيلي من انتصار أكتوبر 1973، وهو دخول سيناء مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

الأمن القومى المصرى

وأكد عضو مجلس النواب، أن دخول الفلسطينيين إلى سيناء يمثل خطورة شديدة على الأمن القومي المصري، مطالبا رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل من أجل إدخال المساعدات المتكدسة بالعريش وتفعيل الدور الدبلوماسي للضغط على إسرائيل وحماس لوقف الحرب الدائرة.

وقال النائب عن سيناء: "للأسف المستقبل ظلام، والحرب خراب ودمار، متابعا: لن نفرط في حبة رمل منها أو أي شبر من أرض مصر". 

النائب إبراهيم أبو شعيرة مجلس النواب شمال سيناء سيناء المخطط الاسرائيلي التهجير القسري للفلسطينيين قطاع غزة

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