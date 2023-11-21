بينهم 5 جنود.. مقتل 6 أمريكيين منذ هجوم حماس على إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن 6 أمريكيين لقوا حتفهم منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وهم خمسة من الجنود في الجيش الإسرائيلي، قتل أربعة منهم في غزة، وواحد في شمال إسرائيل، وفرد في شرطة الحدود الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، إن ما يزيد قليلًا على 1200 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم ما زالوا في غزة، وإن 6 مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأضاف أن نحو 800 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم غادروا غزة عبر معبر رفح إلى مصر، وبقي ما يزيد قليلًا على 1200.