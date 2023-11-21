الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «خدمة اجتماعية» بكفر صقر: الانتخابات الرئاسية المقبلة تحد جديد للمصريين

الندوة
الندوة

أكد الدكتور أحمد سليمان وكيل المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفر صقر أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة تأتى فى ظل مرحلة دقيقه تمر بها الدولة المصرية وتحديات ضخمة في ظل أزمة اقتصادية عالمية عانت منها معظم دول العالم.


وقال سليمان خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، إنه يتوجب على كل مواطن القيام بواجبه الوطني في التصويت في الانتخابات إيا كان المرشح الذي ترغب فى التصويت له.


وأضاف أن التصويت في الانتخابات تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابى في العملية الانتخابية وقلب الموازين السياسية.


من جانبه، أكد الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا أن المشاركه في الانتخابات تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركه الجميع.


وأضاف أن الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية بقطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى أوشكت على الانتهاء، بعد أن تم عقد ما يقرب من 1000 فعالية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عبده كساب عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة الزقازيق، أن الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية، هو تكريس للمسار الديمقراطي في أعقاب ثورتين للشعب المصري.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات فى مقر المجمع الإعلامى بالشرقية

وحذر أستاذ الفلسفة السياسية من عدم التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية، مما تنتهزه وكالات الانباء العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية من فرصة للنيل من الدولة المصرية.

واختتم د. عبده كساب حديثه قائلا :" تطور الأوضاع السياسية فى دول الجوار واشتعال الأمور فيها تفرض علينا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد فى مواجهة جميع التحديات.

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية الندوة التثقيفية التصويت في الانتخابات العملية الانتخابية الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا الحملة الإعلامية

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