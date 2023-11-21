الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة حداد لاتهامه بقتل بائع بسبب إيجار محل فى إمبابة للمحاكمة

متهم
متهم

أحالت النيابة العامة بالجيزة حدادًا للمحاكمة الجنائية،لاتهامه بقتل بائع ملابس، خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية، بسبب الخلاف على إيجار محل، وجاء قرار النيابة عقب ورود التقارير النهائية في القضية. 

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

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كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة المعنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تعود تفاصيل الواقعة عقب نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية، وبالفحص تبين أن بائع ملابس لقى مصرعه خلال المشاجرة، نتيجة اعتداء حداد عليه بآلة حادة على رأسه، ما أسفر عن مصرعه، بسبب خلافات متعلقة بإيجار محل، تم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

إحالة حداد قتل بائع إمبابة قتل بائع ملابس المنيرة الغربية

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