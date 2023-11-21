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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رموها في غرفة صرف صحي.. تفاصيل قتل سيدة وعشيقها ابنتها قبل محاكمتهما

قتل
قتل

تنظر محكمة جنايات الجيزة ، بعد قليل، جلسة محاكمة ربة منزل وآخر، لاتهامهما بإنهاء حياة طفلتها والتخلص منها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة الوراق.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن المتهمة "حنان. س"، 38 سنة، ربة منزل،و"رامي. ف"، 38 سنة، نقاش، لأنهما في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلت رضيعتها المجني عليها "فاطمة. أ"، بأن بيتتالنية وعقدت العزم على قتلها وما أن ظفرت بها بمنزلها، وكتمت أنفاسها بثديها حتى فاض حليبها من أنفها متجردة بذلك من كل صفات الأمومة والرحمة.

ووجه المتهمة اتهامات أنها لم تكتف بذلك بل أعدت أدوات "بطانية، دفاية قماشية"، لإتمام جريمتها وكتمت بهما أنفاسها حتى تتيقن من وفاة رضيعتها، ولاستكمال مخططها الإجرامي ألقت جثة رضيعتها في إحدى غرف الصرف الصحي بإحدى العقارات، فارتطمت رأسها بجسم صلب فحدثت أصابتها أودت بحياتها.

كما وجه لها اتهام أنها أخفت جثة رضيعتها المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، كما علم المتهم الثاني بوقوع الجناية محل الاتهام الأول وأعان المتهمة الأولى على الفرار من وجه القضاء،وذلك بإخفائه الأدوات المستخدمة في إتمام الجريمة، وعدم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

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