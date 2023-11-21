مصطفى بكرى: التهجير القسرى للفلسطينيين بمثابة جريمة حرب

استعرض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المخطط الصهيوني الذي يستهدف مصر وتصفية القضية الفلسطينية ويستهدف بعد غزة الضفة الغربية ونقل الفلسطينيين للأردن.

ولفت في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب الآن، إلى أن وعي الرئيس بهذا المخطط وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، وقال بكري "الهدف نحن"، وشدد على حماية الأمن القومي المصري.

وقال "نقول لأبناء الشعب الفلسطيني وأبناء غزة الذين يبادون أمام العالم الجبان والأمة العربية الصامتة وكأنها تنتظر مصر التي اتخذت موقفًا منذ البداية".

وأضاف "نريد أن تشكل فورًا لجنة لدراسة المعاهدة المصرية الإسرائيلية للتسوية"، واستطرد "يهددوا هذه الاتفاقية تطلع مجلة وزارة الدفاع الإسرائيلية من أسابيع قليلة تقول إن مصر اخترقت المعاهدة وعدونا الأساسي مصر".

وقال بكري "القانون الدولي يعطينا الحق للتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية لأن ما يجري من تهجير قسري هو جريمة حرب، والتقدم بشكوى لمجلس الأمن".

وأكد الثقة في القيادة السياسية والجيش العظيم "لن يسمحوا لأي كائن من كان والسيسي بالذات انهاردة كل مواطن مصري يدرك أن القائد يؤمن بهذا الوطن".

وتابع "هذه لحظة فلسطين التي يرفع علمها في كل بيت مصري"، وقال "الحل لا تحرك من جنوب غزة وتتحرك كل قواتنا بخطة عسكرية ممنهجة نعرف أبعادها مصر كلها موحدة خلف القائد الوطني، حدود مصر خط أحمر، سيناء التي دفعنا فيها عشرات الآلاف من الشهدء لن نفرط فيها نقف صفًا واحدًا خلف القائد، وليبقى التراب الوطني المصري وهامة فلسطين مرفوعة".

تعمير سيناء

وتابع "التنمية التي تجري في سيناء حامية لأمن سيناء وتعمير سيناء أمر مهم جدا"، مشيدًا بنظرة الرئيس الاستراتيجية منذ 2014 للأمن القومي مشيرًا إلى حفر انفاق لسيناء "الجيش المصري يبقى هناك في ساعتين".

واستشهد بصمود الشعب المصري بعد عام 1967 "هنجوع معاك كنا بناكل طقة واحدة"، مضيفًا و"انتصرنا مع عبدالناصر الذي قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".