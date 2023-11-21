الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": دخول شاحنتى وقود جديدتين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، إن هناك شاحنتي وقود  جديدتين قد دخلتا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ليكون إجمالي الشاحنات التي دخلت 50 شاحنة مساعدات.

وأوضح محمد عبيد، خلال تغطية حية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 240 من مزدوجي الجنسية وصلوا من قطاع غزة إلى معبر رفح.

نقل المصابين من قطاع غزة إلى مصر

وأشار موفد "القاهرة الإخبارية" إلى أن 9 سيارات إسعاف دخلت لنقل المصابين من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

قاهرة الإخبارية مساعدات قطاع غزة معبر رفح شاحنة مساعدات

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