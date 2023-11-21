وفاة سائق في حادث على الطريق الدائري بالمعادي

لقى سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر اختلال توازنه وسقوطه أثناء العبور قفزا أعلى الدائري اتجاه المعادي.



وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى الدائري.

على الفور أمر العقيد محمد الصغير مفتش المباحث المقدم هشام فتحي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال تبين أثناء قيام سائق 30 سنة بالعبور قفزا من الحارة السريعة إلى الحارة البطيئة من أعلى الدائري اختل توازنه وسقط مما أدى لوفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، العرض على النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.