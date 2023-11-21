مراسل "الغد": استهداف منطقة بلدة بني سهيلا شرق خان يونس

أعلن مراسل فضائية الغد، عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والجرجي اليوم الثلاثاء.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلًا في بلدة الخيام الجنوبية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبونة وجبل العلام، وطال القصف منازل في بلدة كفر كلا.

وقصف جيش الاحتلال الاسرائيلي، مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني جنوب لبنان دون وقوع اصابات.

واستمر كذلك تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.