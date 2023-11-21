الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد مشروع جنة وخطة التطوير بالمدينة

خلال الجولة
خلال الجولة

 

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس مدينة دمياط الجديدة، يرافقة مسئولو الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، مشروع الإسكان  "جنة"  بعدد 28 عمارة، بالمجاورة 34  بالحى السادس بالمدينة.
وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن نسبة التنفيذ للعمارات السكنية بلغت 99%، ونسبة التنفيذ لأعمال تنسيق الموقع والسور والبوابات بلغت ٦٥٪.
ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، طاقم الإشراف، والشركة المنفذة للمشروع، بالالتزام التام بجودة تنفيذ الأعمال، طبقًا للمواصفات، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمنى للمشروع.
وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد خلف الله، إلى أنه تم تنفيذ تخطيط الطرق الرئيسية، والمدخل الغربى والميادين بالمدينة، للسلامة المرورية، وتحديد خطوط واتجاهات السير، طبقا للكود المصرى لأعمال تخطيط الطرق.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تركيب إشارات مرورية ضوئية بتقنية حديثة بأحد ميادين المدينة، لتنظيم حركة المرور والحفاظ على السيولة المرورية، وذلك بعد زيادة الكثافة المرورية التى تشهدها المدينة، وخاصة في أوقات الذروة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، وإدارات الجهاز المعنية، وبالمشاركة المجتمعية.
وأكد المهندس محمد خلف الله، أن تلك الأعمال تأتى فى إطار استكمال أعمال التطوير الجارية بالمدينة، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بمدينة دمياط الجديدة.

وعلى صعيد أخر أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة مدن: بدر، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، والصالحية الجديدة، ودمياط الجديدة، شنت بالتعاون مع الشرطة المختصة، حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، والإشغالات والظواهر العشوائية، وذلك في إطار ضبط العمران، والحفاظ على الصورة الحضارية للمدن الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة المرور اليومى من رؤساء ومسئولى الأحياء المختلفة، لرصد أى محاولة لبناء مخالف، وكذا متابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، التى ترصد أى محاولة بناء فى نفس اللحظة، وضرورة التعامل الفورى مع هذه المخالفات.

المهندس محمد خلف الله مدينة دمياط الجديدة جنة نسبة التنفيذ للعمارات السكنية الطرق الرئيسية

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