الأحد المقبل.. تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات دار مصر بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/11/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 17/12/2023، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط " دار مصر " المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس كود رقم " 211 – 311 – 431 " بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مواعيدٍ محددة، وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وفى بيان لوزارة الاسكان، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 294 و295، يوم الأحد الموافق 26/11/2023، ووحدات العمارتين 172 و173، يوم الأحد الموافق 3/12/2023، ووحدات العمارتين 298 و299، يوم الأحد الموافق 10 /12/2023، ووحدات العمارتين 262 و263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وعلى صعيد أخر أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة عن طرح 15 محلًا تجاريًا، بمساحات تتراوح من (25م2: 43م2)، أسفل العمارات أرقام (4 – 5 – 6 - 7)، بمشروع مدينة العمال بحي أبوهلال بحي جنوب المنيا للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد العلني، يوم الأحد 24/12/2023.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح معرض " بيع المنتجات " المقام على قطعة الأرض رقم 1 بلوك (12020) بمنطقة خدمات الامتداد الشمالي بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 2 كافتيريا، الأولى كائنة بموقف الأتوبيس بمدخل المنطقة السكنية بمساحة 231 م2، والثانية كائنة بمبنى موقف سيارات نقل الركاب " السرفيس " بمساحة 143م2 بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز، يوم الأربعاء 20/12/2023.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والكافتريتن في مواعيد العمل الرسمية لأجهزة المدن المطروحة بها، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار تلك الأجهزة.