الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يلتقي الطالبات المغتربات بإيبارشية المنيا

الأنبا باسيليوس فوزي،
الأنبا باسيليوس فوزي،

التقي الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الطالبات المغتربات بالإيبارشية، تحت إشراف المطرانية، وذلك بدار الضيافة التابع للمطرانية.

وخلال اللقاء، تعرف الأب المطران على احتياجات الطالبات المغتربات، كما استمع نيافته إلى جميع ومقترحاتهن، ومتطلباتهن، مقدمًا كلمات التشجيع لهن.

وفي سياق آخر، التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أعضاء الدورة الخامسة والخمسين للمقبلين على الزواج، بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، فرع الإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالإسكندرية، بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك.

وفي كلمته، شجع الأب المطران المقبلين على الزواج، أهمية اتخاذ الملاك ميخائيل، شفيعًا لهم، خاصة وقت الصعاب، ثم ألقى نيافته تأملًا روحيًا بعنوان "لكي نواصل فرحنا لا مفر من قبول بعض الألم في حياتنا".

تلا ذلك، بدء المحاضرة الأولى بعنوان "أخلاقيات الحياة"، قدمها الدكتور منير فرج، كما ألقت الدكتورة ساندرا عزب، المحاضرة الثانية حول "الأبوة المسؤولة "، بالإضافة إلى المحاضرة الثالثة عن "اضطرابات العلاقة الحميمة"، من تقديم الدكتور منير فرج.

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة والخمسين للمقبلين على الزواج، بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، فرع الإسكندرية، ستنتهي في شهر ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الدورة السادسة والخمسين، في شهر فبراير المقبل.

 الاستعداد لبدء صوم الميلاد المجيد


تستعد  الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

مدة صوم الميلاد

قال الأب يوحنا زكريا نصر الله، راعى كنيسة السيدة العذراء للكاثوليك في جزيرة «الخزندارية» التابعة لمركز طهطا بسوهاج، فى بحث على موقع الكنيسة الكاثوليكية، أن مدة صوم الميلاد.
منذ أن عُرف هذا الصوم، واستقر الرأي على أن تكون عدد أيامه أربعين يوما حتى يماثل في عدده الأربعين المقدسة، أضافت إليها الكنيسة القبطية الثلاثة أيام التي صامها الأنبا ابرآم بن زرعه السريانــــــي (975-978) – البطريرك “62” 

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