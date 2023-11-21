خالد عبدالعزيز لـ"الشاهد": كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح الحوار الوطنى كانت وواضحة

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة والشباب الأسبق: "إنهم عندما اتصلوا بي، كنت أشعر بأن الدولة لها رجالها، وكان الانطباع لدى الناس بأن هذا الحوار مثل جميع الحوارات التي تتم في أي مكان، لكن المشهد الافتتاحي للحوار الوطني الذي كان في شهر مايو 2023، والكلمة المسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي أرسلها إلى افتتاح الحوار الوطني، كانت كلمة محددة وواضحة جدًا".

وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن الحوار الوطني لم يكن حوار شكلي أو بروتوكولي وإنما هو أمر مطلوب، وسنأخذ ما يفيد بأن ننفذه وسنلجأ فيه إذا أتت أمور تحتاج إلى أمور تنفيذية فسوف نرسلها إلى الحكومة، وإذا كانت تحتاج إلى تعديلات تشريعية، سوف نرسلها إلى البرلمان، فكانت كلمة الرئيس واضحة ومهمة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.