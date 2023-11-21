خالد عبد العزيز لـ"الشاهد": مؤتمرات الشباب حسنت من طبيعة العلاقة مع الحكومة

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن حالة النجاح التي حدثت في الفترة الرئاسية الأولى من 2014 إلى 2018 كانت ترجع للكثير من العوامل، منها إعلان الدولة المصرية عن الشروع في إنشاء قناة السويس الثانية، حيث كان هذا الإعلان بمثابة رسالة طمأنينة إلى قلوب المصريين تشير إلى أن مصر قادرة على العودة بل والتطوير.

وأشار عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن العامل الآخر كان متمثلا في النزول إلى مراكز الشباب في القرى والمحافظات، والعمل على تطويرها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومراقبة الرئيس السيسي بالطائرة أوضاع التطوير والإصلاح في مراكز الشباب، وحرص الرئيس على السماع لأراء الشباب المختلفة وإشاركهم في الحوار، ونتيجة هذه الجهود الملموسة تحسنت العلاقة بين الحكومة والشباب المصري بصورة غير مسبوقة وفي أوقات وجيزة.

فضل مؤتمرات الشباب

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، أن مساعي الدولة الخاصة بالتواصل المباشر مع الشباب كانت لها تأثير قوي في أن النوايا الحسنة للحكومة والقيادة السياسية تسللت إلى قلوب المصريين.

وأضاف في حديثه، أنه كان يتم عمل الكثير من اللقاءات المباشرة مع الشباب من قبل كوادر يتم إرسالها إلى القرى والمحافظات للسماع إلى وجهات النظر المختلفة في عملية بناء وتطوير الدولة، وتطورت هذه الفكرة إلى أن تم التوصل إلى عمل مؤتمرات الشباب، هذه المؤتمرات التي كانت تقام في مدينة شرم الشيخ وكان يحضرها الرئيس السيسي.

وتابع: "تم التوصل إلى مؤتمرات الشباب، والرئيس وجه قبل المؤتمرات بضرورة تفعيل الحوارات المباشرة مع الشباب، هذه المؤتمرات كانت مهمة للغاية وكان يتم بثها عبر شاشات التليفزيون، وكان المؤتمر يتناول الكثير من الجوانب النفسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية بكل وضوح وعلانية، لذا يمكن القول أن هذه المؤتمرات حسنت من طبيعة العلاقة التي كانت توجد بين الحكومة والشباب".

"الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار