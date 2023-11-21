انتفاضة برلمانية

على مدار أكثر من ٤٥ يوما نجحت الدولة المصرية في فرض إرادتها على الجميع فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة وتحديدا في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذي عمل عليه ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال تواجهه مصر بكل قوة، وفرضت إرادتها على الجميع، لمنع تصفية القضية الفلسطينية وكذلك حماية الأمن القومي المصري.

نجحت مصر في تغيير العديد من وجهات النظر الاوروبية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وكذلك في كسب تأييد أوروبي حول رفض مخططات التهجير، وهو ما أكدته وأعلنته رئيسة المفوضية الاوروبية خلال زيارتها لمصر وعقب لقائها مع الرئيس السيسي منذ يومين.

التحركات المصرية والدبلوماسية التي مارستها مصر في هذا الملف لم أكن مبالغا إذا وصفتها بالتحركات المتكاملة والذكية، فالنجاح في تغيير الموقف الأوروبي في حد ذاته مكسب كبير، وإفشال مخططات الاحتلال وفرض الرؤية المصرية في كافة المحافل الدولية أمر يستحق الاشادة والتأييد.

ما شهدناه خلال الفترة الماضية يؤكد أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ليس موقفا شخصيا من قيادة سياسية ورئيس وطني أجرى وتلقى عشرات الاتصالات الهاتفية وعقد عشرات اللقاءات الثنائية بخصوص الاوضاع في قطاع غزة، وليس أيضا موقفا لحكومة أو مسئول، بل موقفا واضحا متكاملا من قيادة ودولة بمختلف مؤسساتها وشعب، رأينا الجميع يقف صفا واحدا في مواجهة مخططات الكيان الصهيوني، رأينا كافة الأطياف السياسية تعلن دعمها للموقف المصري وتحركات القيادة السياسية في هذا الملف وهو ما يؤكد الاجماع الشعبي والسياسي والحزبي للموقف الرسمي للدولة المصرية.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل لا يزال ممثلو الشعب في مجلس النواب يمارسون دورهم دعما للاشقاء في فلسطين وكذلك حماية لأمننا القومي، بداية من الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس منذ ما يقرب من شهر لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والاعلان عن دعمهم الكامل للرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم لحماية الامن القومي المصري، وصولا إلى الجلسة العامة التي سيعقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

مجلس النواب وهو الجهة الرقابية والتشريعية داخل الدولة المصرية يشهد اليوم جلسة تاريخية وهامة، جلسة يمارس من خلالها نوابه دورهم الرقابي الذي كفله لهم الدستور والقانون، جلسة يتحدث خلالها ١٦ عضوا بالمجلس حول إجراءات الحكومة لمنع تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، جلسة يتحدث فيها كل ألوان الطيف السياسي من مقدمي طلبات الاحاطة سواء من حزب الاغلبية أو المعارضة أو غيرهم تحت قبة البرلمان حول هذا الملف، يطرحون أسئلتهم ويستمعون للاجابة من رئيس الحكومة مباشرة حول جهود مصر في هذا الملف لحماية الامن القومي المصري.