سليم محرم: منتجاتنا المصرية تصدر لـ25 دولة حول العالم

كشف سليم محرم، المؤسس والشريك بشركة كوليست بوتل إيجيبت، عن تفاصيل نشاط الشركة ومنتجاتها المصرية الخالصة، والتي تشمل العلامتين التجاريتين adio وOasis، والتي تنتج في مصنع الشركة بمدينة السادات منذ عام 2018.

وأشار محرم، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، إلى أن منتج adio يتم تصديره لأكثر من 25 دولة حول العالم، خاصة في أمريكا ودول الخليج، وأنه يتميز بجودته العالية وتنوع نكهاته، وأنه يحظى بإقبال كبير من قبل العملاء.

وأضاف أن منتج Oasis تم إطلاقه في السوق المصرية العام الماضي 2022، وأنه يعتبر منافسا قويا للمنتجات الأجنبية، وأنه يحتوي على مكونات طبيعية وصحية، وأنه يلبي احتياجات السوق المصرية من المياه المعدنية.