تجديد حبس ممرضة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ممرضة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية بمنطقة الجمالية.



وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بتمكنهم من ضبط ممرضة مقيمة بمحافظة الجيزة حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.



وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بقيامها بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتها من داخل مسكن أحد المواطنين، بأسلوب "المغافلة" حال عملها ممرضة لوالدة المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.