الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صندوق مصر السيادي يعلن عن محفظة استثمارية تزيد عن 14 مليار جنيه

أيمن سليمان
أيمن سليمان

أعلن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن حجم المحفظة الاستثمارية للصندوق والتي تعدت الـ14 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

وقال سليمان، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يُبث على قناة "CBC"، إن الصندوق يهدف إلى حفظ ثروات الأجيال القادمة والمساهمة في النهضة الاقتصادية للبلاد، التي تعتمد على الموارد الطبيعية والبشرية، مؤكدا أن الصندوق يعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الأولي لدعم القطاع الخاص.

 

وأضاف أن الصندوق يستهدف العمل في سبعة قطاعات اقتصادية، منها الرعاية الصحية والتعليم المهني، وأن قطاع السياحة يعد مهما للغاية وأحد قاطرات الاقتصاد المصري المتنوع، مشيرا إلى أن حجم المشروعات والأصول التي يمتلكها الصندوق تخطت 200 مليار جنيه.

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