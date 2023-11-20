"الفكر للدراسات": مصر تقف أمام العدوان الصهيوني بكل قوة لدعم الأشقاء في فلسطين

قال الدكتور محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جلسة مجلس النواب غدًا الخاصة بطرح عدد من طلبات الإحاطة بشأن تدابير وإجراءات الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينين هامة للغاية، حيث يهدف البرلمان الاطمئنان على الموقف المصري وكيفية التعامل مع مسألة التهجير.

مخطط الكيان الصهيوني الغاشم

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية موقفها واضح تجاه القضية الفلسطينية منذ عصور سابقة وليس موقفها وليد هذه الفترة الصعبة، حيث تقف أمام العدوان الصهيوني بكل قوة لدعم الأشقاء في فلسطين اللذين يتعرضون للإبادة الجماعية على أيدي هذا الاحتلال الصهيوني المتطرف.

موقف مصر

وأضاف في حديثه، أن الدولة رفضت بشكل قاطع فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو إلى الدول المجاورة، حيث يعني هذا التهجير انتهاء النضال الفلسطيني وموت القضية بالكامل.

وتابع: "الجيش الصهيوني لم يتخل عن فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني حتى الآن، حيث خرجت الكثير من التصريحات السياسية أمس من الجانب الصهيوني تفيد بالتفكر في هذا الشأن لتحقيق أهدافهم العدوانية".