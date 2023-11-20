الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل مزور الأوراق الرسمية فى القاهرة للجنايات

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة المتهم بـ تزوير المحررات الرسمية والأوراق والأختام الحكومية للمحاكمة الجنائية.

اعترف المتهم أنه يمارس نشاطًا إجراميًا في تزوير المحررات الرسمية، وبيع الأوراق المزورة على مواقع التواصل (فيسبوك) مقابل مبالغ مالية.

تبين ضبطه بحوزته 50 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه مزور "لجهات مختلفة" 233 أصولا وصورا ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير "لجهات تعليمية مختلفة"، الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، مبلغ مالي.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

فيسبوك مبالغ مالية جهات التحقيق بالقاهرة المحررات الرسمية

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