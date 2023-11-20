وزير الزراعة يكشف أنظمة زراعية مستدامة تواجه خطر الأزمات العالمية (فيديو)

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن مصر تتعامل بحكمة واستراتيجية مع التحديات العالمية التي تهدد الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن العالم يعاني من أزمات متتالية بدأت بجائحة كورونا وتفاقمت بالحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع السياسية في المنطقة.

وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن القطاع الزراعي الأكثر تضررا من هذه الأزمات، ولكن مصر استطاعت أن تبني أنظمة زراعية مستدامة قادرة على الصمود في وجه المخاطر، وأن تلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية دون نقص أو ارتفاع مفرط في الأسعار.

وأشار إلى أن مصر تهتم بالتوسع الأفقي في الزراعة، وأنها من الدول القلائل التي تعمل على استصلاح الصحراء بتكاليف باهظة، لتحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين جودة المنتجات وتنويع المحاصيل وتعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع الزراعي.