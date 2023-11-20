مستقبل وطن: الرئيس السيسي أعلن موقف مصر بوضوح من القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

قال النائب عبدالوهاب القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن موقف مصر من القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى التي تعدى فيها الكيان الصهيوني على الدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الشعب المصري انتفض ومليء الميادين والشوارع تأييدًا لموقف الرئيس الذي استطاع بكل قوة وعزة أن يعبر عن جموع الشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف القصبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن الأحداث بعد ذلك استمرت في حالة تصاعد دائم، حيث دعا مجلس النواب إلى جلسة طارئة تحدث فيها النواب بلسان الشعب المصري، لتنتهي هذه الجلسة إلى تفويض الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات والتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الشارع المصري في تجمعه الأول كان يطالب بثوابت معينة متمثلة في الحفاظ على الأمن القومي وعد السماح بتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، لأننا نمتلك معلومات بأن الكيان الصهيوني منذ عام 1948 وهو يحلم أن يصل إلى هذه النقطة وهو التهجير إلى شعب فلسطين.