3 مكاسب حققها منتخب مصر من التوقف الدولي

نجح منتخبنا المصري في الخروج من التوقف الدولي الحالي بأفضل النتائج بعدما أنهى مشاركاته في تصفيات المونديال بفوز سهل على سيراليون بهدفين نظيفين.

وحقق الفراعنة العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعد فوزان على جيبوتي وسيراليون، ليتصدروا مجموعتهم.

“الدستور” في التقرير التالي، يستعرض أبرز مكاسب المنتخب من التوقف الدولي الأخير قبل كأس الأمم الإفريقية.

العلامة الكاملة وشباك نظيفة

أبرز مكاسب الفراعنة هو العلامة الكاملة في بداية مشوار التصفيات الطويل الذي إذا استمر رفاق محمد صلاح على هذا النهج قد يحسمه مبكرًا.

8 أهداف وشباك نظيفة و6 نقاط أعطوا الصدارة لمصر في المجموعة وبفارق نقطتين عن غينيا بيساو الوصيف أو بوركينا فاسو إذا فازت غدًا.

تألق هجوم مصر

شهدت التوقف الحالي تألق لافت وكبير لثنائي الفراعنة محمد صلاح قائد الفريق وتريزيجيه حيث ساهم الأول في خمسة أهداف بتسجيله أربعة أهداف وصناعته لهدف، بينما عاد تريزيجيه للتألق مع الفراعنة بعد غياب وسجل 3 أهداف في لقاءين.

تألق الأظهرة

يبدو أن أحمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد وضعوا قدمهم بقوة في مركز الظهير الأيمن والأيسر لمنتخب مصر مع روي فيتوريا.

فتوح توهج في سداسية جيبوتي وصنع هدفين وظهر بشكل رائع، بينما قدم أوراق اعتماده عمر كمال في مركز الظهير الأيمن.

الوقوف على قائمة منتخب مصر في كأس الأمم

ويبدو أن فيتوريا خلال المعسكر الحالي قد وقف بنسبة 80% على قوام المنتخب الوطني في كأس الأمم المقبلة في يناير بكوت ديفوار.

فلا خلاف في حراسة المرمى على محمد الشناوي، أحمد الشناوي وقد يكون الأسم الثالث بين محمد صبحي ومحمد أبو جبل.

في خط الدفاع بنسبة كبيرة سيلحق أحمد حجازي بالفريق بعد العودة من الصليبي بجانب عبد المنعم، علي جبر، رامي ربيعة وقد يدخل أسم آخر.

وفي الأظهرة بالتأكيد سيتواجد عمر كمال وسيكون هناك مفاضلة بين محمد هاني وأكرم توفيق بينما في اليسار سيكون فتوح ومحمد حمدي متاحين.

الوسط أيضًا سيكون صداع في رأس فيتوريا بوجود كتيبة من النجوم وأيضًا في الهجوم قد يكون العدد محدود على الأسماء المعروفة.