الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: نقل 100 مصاب إلى مستشفى ناصر جراء القصف الإسرائيلى

مستشفى ناصر
مستشفى ناصر

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، بثًا حيًا لنقل مائة مصاب تم نقلهم عبر حافلة كبيرة لمستشفى ناصر في خان يونس، وذلك بعد تعرض المستشفى الأندونيسي في غزة لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت القناة أن نقل المصابين بهذا الشكل للحفاظ على سلامة المواطنين من الموت بعد قصف المستشفى الأندونيسي.

إدانة منظمة الصحة العالمية لقصف المستشفى الأندونيسي

أدان تيدروس غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الاستهداف المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والأطقم الطبية في غزة.

وقال مدير الصحة العالمية في بيان:"نشعر بالفزع إزاء الهجوم على المستشفى الأندونيسي في غزة"، مردفًا:" لا ينبغي أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون للرعب خصوصًا وهم داخل مستشفى".

القاهرة الإخبارية نقل مائة مصاب لمستشفى ناصر المستشفى الأندونيسي لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي

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