الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 103 كيلو من اللحوم الفاسدة فى حملة مكبرة بدمياط

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في محافظة  دمياط، حملة مكبرة  لمراقبة الأسواق والمحافظة على الصحة العامة لقسم التفتيش بإدارة  المجازر والتفتيش على اللحوم في الأسواق وبتوجيهات الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة دمياط. 

وضبط الدكتور طارق يوسف أبو النجا  مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، برفقته  الدكتورة دينا طلعت رئيس قسم التفتيش بإدارة  المجازر، بالاشتراك مع الرقابة التموينية، إجمالي مضبوطات 103 كيلوجرامات من السجق والكبدة وعجينة حواوشي،  ومخلفات الدواجن عبارة عن هياكل، وأجنحة، وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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