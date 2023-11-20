جون كيربي: لا يجب أن تخضع المستشفيات لإطلاق النار وحذرنا من ذلك

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن المفاوضات حول تبادل المحتجزين تتعلق بأرواح بشرية، مؤكدًا أنه يتم عمل كل الترتيبات وعلى الجميع الإرتقاء بمسئولياته وقت التنفيذ.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل ونقتله "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جوبايدن، تحدث عن الأحداث في الضفة الغربية، وأكد أن العنف ضد المواطنين غير مرغوب فيه.

لا يوجد لدينا معلومات حول إذا كانت حماس تستخدم الستشفيات أم لا

وعن المستشفى الأندونيسي، أكد أن المستشفيات لا يجب أن تخضع لإطلاق النار وأن أمريكا كانت واضحة في ذلك لأنه يوجد مرضى وأطباء وممرضين وهم معرضين للخطر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لديه أي معلومات استخباراتية حول إذا كانت حماس تقوم باستخدام المستشفيات أم لا.