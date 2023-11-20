الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جون كيربي: لا يجب أن تخضع المستشفيات لإطلاق النار وحذرنا من ذلك

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن المفاوضات حول تبادل المحتجزين تتعلق بأرواح بشرية، مؤكدًا أنه يتم عمل كل الترتيبات وعلى الجميع الإرتقاء بمسئولياته وقت التنفيذ.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل ونقتله "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جوبايدن، تحدث عن الأحداث في الضفة الغربية، وأكد أن العنف ضد المواطنين غير مرغوب فيه.

 لا يوجد لدينا معلومات حول إذا كانت حماس تستخدم الستشفيات أم لا

وعن المستشفى الأندونيسي، أكد أن المستشفيات لا يجب أن تخضع لإطلاق النار وأن أمريكا كانت واضحة في ذلك لأنه يوجد مرضى وأطباء وممرضين وهم معرضين للخطر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لديه أي معلومات استخباراتية حول إذا كانت حماس تقوم باستخدام المستشفيات أم لا.

جون كيربى المستشفيات تخضع لإطلاق النار معرضين للخطر تبادل الأسرى المفاوضات

مواد متعلقة

الصحة العالمية: نشعر بالفزع إزاء هجوم الاحتلال على المستشفى الإندونيسى فى غزة

صحة غزة: نتواصل مع الصليب الأحمر لإجلاء جرحى عالقين داخل المستشفى الإندونيسى

فويس أوف أمريكا: مصر تنقذ أطفال غزة.. وإسرائيل تستهدف المستشفى الإندونيسى

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

جون كيربى: البيت الأبيض يعتبر وقف إطلاق النار فى صالح حماس

جون كيربى: نعمل جاهدين من أجل التوصل لاتفاق بشأن ممر آمن من غزة

الأكثر قراءة

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

أحمد موسى: مخطط تهجير أهالى غزة لمصر "مستمر ولن يتوقف" (فيديو)

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

المرشح الرئاسى حازم عمر يوضح موقفه من التصالح مع "الإرهابية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟