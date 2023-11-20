الهلال الأحمر بشمال سيناء يكشف تفاصيل استقبال المصابين من فلسطين (فيديو)

قال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن المؤسسات المصرية تعمل بتحالف لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، الذين يعانون من العدوان الإسرائيلي.

وأضاف زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، أنه استقبل ولي العهد الأردني وفريقا طبيا أردنيا، الذين جاءوا لإقامة مستشفى أردني في القطاع، مشيرا إلى أنه يتم نقل المصابين الفلسطينيين إلى مستشفيات شمال سيناء، حسب درجة إصابتهم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد، أن الهلال الأحمر بشمال سيناء مستمر في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.