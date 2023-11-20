الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جون كيربي: يجب أن يكون هناك توقف للقتال بغزة لتأمين خروج المواطنين

جون كيربي
جون كيربي

قال  جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إنه من الصعب أن نحصل على معلومات حول كل محتجز لكننا مستمرون في عملنا، لافتا إلى أنه يجب التأكد من سلامة المحتجزين، كما يجب بأسرع ما يمكن أن يكون هناك توقف للقتال حتى يتمكن المواطنين من الانتقال من الشمال للجنوب وهذا يتطلب ممرًا إنسانيًا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل ونقتله "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يستطيع التحدث عن وصول الصليب الأحمر للمحتجزين، لأن حماس هي المسيطر هناك، مؤكدًا ان أمريكا تقوم بكل ما تستطيع مع المعلومات المتوفرة لديها لابلاغهم بتأمين العملية للافراج عنهم.

من الصعب أن الحصول على معلومات حول كل رهينة 

وأشار إلى 1260 شاحنة دخلت غزة حتى الآن، كما خرج من معبر رفح 800 مواطن أمريكي بالتنسيق مع مصر.

جون كيربى توقف للقتال المواطنين الشمال للجنوب ممرا إنسانيا الصليب الأحمر

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