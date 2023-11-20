خلال زيارة حملة المرشح عبدالفتاح السيسى.. يوسف القعيد: "نحتاج مشروعًا قوميًا لمحو الأمية"

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن أبرز ما تحدث فيه وطالب به أثناء مشاركته ضمن وفد المثقفين للحملة الرئاسية للمرشح عبدالفتاح السيسي ولقاء المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، إن صوته للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة أمر مفروغ منه.

وأشار القعيد إلى أن أبرز القضايا التي تحدث فيها أثناء الزيارة تمثلت في القضية التى تشغله كثيرا باعتباره ابن قرية مصرية فقيرة ألا وهى قضية "الأمية"، آملًا أن يتبني الرئيس "السيسي" هذا المشروع فى ولايته الجديدة حتى القضاء عليها والاحتفال بمحو أمية المصريين؛ مثلما فعل فيدل كاسترو رئيس كوبا السابق وقضى علي الأمية؛ مؤكدا أن الوعى والإدراك والقراءة مسألة مهمة.

يوسف القعيد: عودة صناعة السينما المصرية لأوجها

وأضاف "القعيد" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من القضايا المهمة التي ناقشها أثناء زيارة حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، غياب صناعة السينما وإنتاج الأفلام السينمائية الجيدة، مطالبًا بعودة دور مصر في صناعة السينما مرة ثانية، وأن تلعب الدولة دورا أساسيا باعتبار أن صناعة السينما مسألة شديدة الأهمية مثل صناعة الكتاب؛ آملًا عقد مؤتمر كبير للسينمائيين لاستعادة دور السينما المصرية فى كل ربوع مصر.

المستشار محمود فوزي يستقبل وفد المثقفين والفنانين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة مجموعة من المثقفين والكتاب والفنانين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء تم الترحيب بالوفد والزيارة، وأكد فوزي أن اختيارهم من مجالات ثقافية متنوعة يأتي من إيمان الحملة بأن قوة مصر الناعمة تكمن في فنانيها ومثقفيها ومبدعيها، وأن المثقف دائما شعاع وشعلة يستنير بها الناس، مشيرًا إلى أن حملة المرشح تهتم بدعوة الخبراء والاستماع لهم، كما تركز بشكل كبير على بناء الإنسان، حيث إن دور المثقفين وطني، وأن الدولة في مرحلة التنمية والبنية الأساسية لم تغفل قطاع الثقافة، وقامت القيادة السياسية بتنفيذ الكثير من المشروعات الثقافية، وأكد فوزي أن الحملة تفتح أبوابها لكل الآراء والاقتراحات من النخبة الثقافية.

وأوضح رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن ثروة مصر تكمن في تراثها الثقافي وأن إثراء الحياة الثقافية جزء محوري في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، فضلا عن دورها الجوهري في تشكيل هوية المصريين.

من جانبه، ثمن الوفد اهتمام الحملة بدعوة المثقفين والاستماع إليهم، وأن هذا ليس غريبا على القيادة السياسية التي حرصت منذ توليها المسئولية على لقاء المثقفين ودعمهم، وأن الدولة حريصة على تنمية روح الوطنية لدى المواطنين وظهر ذلك جليا من خلال المسلسلات والأفلام التي تم عرضها السنوات الأخيرة، وأشار الوفد إلى ضرورة تقديم رسائل تنويرية لطلبة الجامعات من أجل استثمار المثقفين في الجامعات، وذلك استكمالًا لرؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان، مشيدين بمشروع حياة كريمة، الذي جعل الثقافة إحدي ركائزه في كافة المحافظات، وأضاف الوفد إلى أنهم حريصون على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، لاستكمال مسيرة التنمية.