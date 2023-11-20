الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل إيطاليا.. راسبدوري وكييزا وزانيولو يقودن الهجوم أمام أوكرانيا

إيطاليا
إيطاليا

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوكرانيا في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2024.

ويقود هجوم الآتزوري فيدريكو كييزا، راسبدوري وزانيولو، بينما يبدأ بونيجرنو في الدفاع بجوار أتشيربي.

تشكيل إيطاليا.. راسبدوري وكييزا وزانيولو يقودن الهجوم أمام أوكرانيا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو، بونيجرنو، أتشيربي، دي ماركو

خط الوسط: فراتسي، جورجينيو، باريلا

خط الهجوم: زانيولو، راسبدوري، كييزا

ويتنافس المنتخب الأوكراني مع نظيره الإيطالي، حامل اللقب، على واحدة من خمس بطاقات مؤهلة إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) في الجولة الأخيرة من التصفيات، عندما يلتقيان في ألمانيا.

ويحتاج المنتخب الإيطالي، الذي تغلب على مقدونيا الشمالية 5 - 2 يوم الجمعة، للتعادل في المباراة التي تقام بليفركوزن، من أجل التأهل. بينما يجب على المنتخب الأوكراني أن يتحدى الصعاب ويتغلب على المنتخب الإيطالي لأول مرة في آخر سبع مواجهات جمعتهما من أجل التأهل.

وتخطى المنتخب الإيطالي على التوتر بفوزه على منتخب مقدونيا الشمالية، الذي كان تغلب عليهم في الدور قبل النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022. وقد يكون هناك المزيد من التوتر يوم الاثنين حيث سيكون المنتخب الإيطالي تحت ضغط كبير خاصة وأنه سيواجه خطر الغياب عن بطولة كبرى للمرة الثانية على التوالي.

إيطاليا تشكيل إيطاليا راسبدوري كييزا زانيولو أوكرانيا

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