الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل زينهم بطولة أحمد داوود وكريم قاسم

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

حقق مسلسل زينهم الذي يخوض بطولته الفنان أحمد داوود والفنان كريم قاسم، ونخبة من الفنانين، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ انطلاق الحلقة الأولى أمس، وينتظر الجمهور الحلقات الجديدة من العمل بلهفة شديدة، لذلك يبحث المشاهد عن مواعيد عرض مسلسل زينهم بكثرة، مما أدى لتصدره موقع البحث العالمي جوجل.

مواعيد عرض مسلسل زينهم
 

ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية مواعيد عرض مسلسل زينهم بطولة أحمد داوود وكريم قاسم، ومواعيد إعادة عرضه، فيعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرا.

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"زينهم" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة ويحتل المركز الثانى فى قائمة "watch it"

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مواعيد عرض مسلسل زينهم لـ أحمد داود عبر قناة ON

 

موعد عرض مسلسل زينهم

كما يعرض على شاشة قناة ON دراما الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل زينهم

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم بجانب أحمد داوود وكريم قاسم نخبة من الفنانين، وهم: سلمى أبو ضيف، عماد رشاد ومحمد أبو داود وهناء الشوربجي، بجانب عدد آخر من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل، إنتاج أروما ستوديوز - تامر مرتضي- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل زينهم في أطار كوميدي بحت، حول طبيب شرعي يدعى "زينهم"، وطبيب شاب آخر يدعى "جيمي" الذي يجرى تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال، وهو الدكتور زينهم زكريا "أحمد داوود"، إذ يقضيان معًا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان سويًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.

والعمل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرًا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات.

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