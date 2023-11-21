مدرب أسود: الرئيس السيسى أكبر داعم للقضية الفلسطينية (فيديو)

قال محمد الحلو، مدرب أسود ونمور: "أعلن دعمي لرئيس عبدالفتاح السيسي، وبشكره علي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، سواء كان مساعدات غذائية أو دعم معنوي ووقوفه بجانب أخواتنا في غزة، وسيناء هتفضل مصرية والقدس عربية".

وأضاف "الحلو": "بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، وأشكره هو والشعب المصري على موقفه الواضح مع شعب فلسطين".

وأشار إلى جهود الدولة المصرية في دعم الأهالي بقطاع غزة، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني لاستقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين، بجانب التركيز على المواد الغذائية السريعة مراعاة لانقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة داخل القطاع.

ولفت إلى أن الطريق قبل معبر رفح شهد ازدحامًا بالحافلات التي تضم مساعدات إنسانية من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث شارك عدد كبير من متطوعي التحالف في توصيل هذه الشاحنات للمعبر قبل نقلها وإدخالها إلى الأشقاء الفلسطينيين عند فتح المعبر.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وتأتي جهود المؤسسات المصرية في دعم الأشقاء داخل غزة تزامنًا مع مواقف القيادة المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في إشارة إلى مخططات لنقل الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مصر المُطلق لأي محاولات تهدف لتصفية القضية، كما أنها لن تحدث أبدًا على حساب مصر.

الانتخابات الرئاسية المصرية



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.