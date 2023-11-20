أخصائية تخاطب: الرئيس السيسي وفر فرص عمل لذوي القدرات (فيديو)

لم ينس الرئيس السيسي ذوي القدرات الخاصة في مسيرة الإنجازات التي يسعى لاستكمالها سواء من خلال مشروعات قومية (تعليم وصحة)، انتصارات عديدة لصالح ذوى الاحتياجات التى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم.

قالت دعاء صبحي، أخصائية تخاطب وتنمية مهارات:«نظرًا لعملي اخصائية تخاطب لذوي القدرات الخاصة لاحظت اهتمام كبير من الرئيس السيسي، حيث وفر لذوي الاحتياجات فرص عمل ومواصلات مجانية وخدمات شاملة بالمجان بعد أن كانوا مهمشين».

أضافت دعاء: «الاحتياجات الخاصة كانت محتاجة اهتمام كبير مثل التأمينات وغيرها بدأو يعرفوا هما مين وبقي ليهم فرص عمل في المجتمع المصري وكل ذلك نظرًا لاهتمام الرئيس السيسي بهم منذ أن تولي الحكم جعل لهم كيان».

مؤتمرات الشباب

وقام الرئيس السيسي بعمل مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم.

مركز تأهيل

افتتاح مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الذى أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر، بحضور وزراء التضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ويعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات، عربيًا وإفريقيًا، فضلا عن جهود التربية والتعليم فى العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة فى المدارس.

قانون ذوي الإعاقة

دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة بناء على توجيهات وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها إقرار مشروع قانون ذوى الإعاقة، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم.

إعلان الرئيس السيسي أنه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوى الاحتياجات، خلال مشاركته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، التى نظمها الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية عام 2018.

https://youtu.be/R8Pu3EGdYQo