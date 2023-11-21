الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى 2023

فلوس
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تصدر رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي 2023 محركات البحث المُختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

 

ويرغب الكثيرون في معرفة رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي 2023. إذ ارتفع البحث عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وبدأ المواطنين يتسائلون عنها. 

وتستعرض "الدستور" كل التفاصيل عن طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس والرابط الإلكتروني الرسمي للاستعلام بالرقم القومي للمواطن المستفيد من العلاوات الخمسة، وكذلك شروط الحصول على العلاوات الخمسة ومن هم المستفيدين من العلاوات الخمس 2023.

 

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي 2023

نوضح لكم في هذا التقرير، رابط عن العلاوات الخمس بالرقم القومي 2023 وخطوات الاستعلام بطريقة سهلة، ضمن سلسلة "الدستور" الخدمية والتي نقدَّمها للقراء على مدار الساعة عبر البوابة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 والفئات المستحقة

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023 لأصحاب المعاشات

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

الخطوة الأولى: قم بالدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هنــــــــــا.

الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة (الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي).

الخطوة الثالثة: قم بكتابة الرقم القومي للشخص المستفيد من العلاوات الخمس.

الخطوة الرابعة: قم بكتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية في الخانة المخصصة.

الخطوة الخامسة: قم بالضغط على "علامة أنا لست روبوت".

الخطوة الأخيرة: قم بالضغط على أيقونة (إرسال الطلب) وانتظر لثواني سيتم ظهور تفاصيل صرف العلاوات.

 

من هم المستفيدين من العلاوات الخمس؟

- المحالين للمعاش بداية من 1-7-2016.

- المواطنين المحالين للمعاش قبل يوم 30-6-2005.

- أصحاب المعاشات المحالين بعد يوم 1-7-2006.

- المحالين على المعاش بعد يوم 1-7-2007.

- أصحاب المعاشات المحالين بعد يوم 1-7-2008.

- المحالين على المعاش بعد يوم 1-7-2009.

 

شروط الاستفادة من العلاوات الخمسة 2023

- لا تضاف العلاوات إلى قيمة الأجر التقاعدي الأساسي.

- يجب أن لا يكون المستفيد قد حصل على العلاوات الخمس لعام 2020.

- يجب أن يكون المستفيد قد شارك في العلاوات الخمس.

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موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 والفئات المستحقة

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