الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بمناسبة حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.. زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح

مركز الإصلاح والتأهيل
مركز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية، عن منح جميع النزيلات (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 21 /11 /2023 حتى 7 /12 /2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة حملة "الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25 /11 /2023 حتى 10 /12 /2023 وحرصًا من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

جميع النزيلات الزيارات المقررة للنزلاء العنف ضد المرأة وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل قيم حقوق الإنسان

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